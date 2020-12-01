Жалоба детей из Мокшанского интерната привела к уголовному делу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Пензенской области возбуждено уголовное дело после проверки видеообращения воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, которые пожаловались на жестокое обращение, унижения и насилие со стороны нового директора учреждения Заура Иванова.

Как сообщили в региональном управлении СКР, дело расследуется по п. "а" ч.3 ст.286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Днем ранее стало известно, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил директора дома-интерната, а на областного министра соцразвития Алексея Качана наложил взыскание за недостаточный контроль за учреждением.

В последние дни ноября в соцсетях разошлось видеообращение воспитанников интерната. Они жаловались на унижения со стороны Иванова, на то, что он применяет физическую силу к несовершеннолетним и приходит на работу пьяным.

При прошлом директоре Викторе Дружинине, который недавно умер, по их словам, такого не было. Заур Иванов руководит детским домом с марта 2020 года.

Иванов в интервью изданию "7x7" выдвинутые обвинения отрицал и заверял, что он, как бывший военный и участник двух чеченских компаний, требует от детей соблюдать дисциплину, но "никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил". Он отмечал повышенную обидчивость некоторых воспитанников.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила 30 ноября, что получила видеообращение воспитанников с жалобами на насилие. Она отметила, что конфликт с новым директором интерната начался через несколько месяцев после его назначения. "Подключили прокуратуру, Следственный... Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель... Не с того!", - написала она в фейсбуке.