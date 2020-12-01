Иностранный моряк убит на судне в территориальных водах РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства иностранного моряка на судне, находящемся в территориальных водах РФ в Японском море, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР во вторник.

"30 ноября на палубе судна "Inlaco Express" (флаг Вьетнама), находящегося в акватории Японского моря в территориальных водах России, обнаружено тело гражданина Вьетнама с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По уголовному делу организовано предварительное следствие. Назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей, устанавливается подозреваемый.

По данным открытых источников, грузовое судно "Inlaco Express" в конце ноября заходило в порт Восточный (Приморский край).