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Путин прибыл в Тобольск

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Тюменскую область, где проведет совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.

В Тобольске президент посетит предприятие "ЗапСибНефтеХим" – крупнейший нефтехимический комплекс РФ суммарной мощностью 2 млн тонн полимеров в год, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.

"Это огромный, крупнейший в России комплекс по производству полиэтилена и полипропилена. До сих пор, в основном, и то, и другое импортировалось нами. И сейчас в большой степени запуск этого комплекса на полную проектную мощность позволит заместить этот импорт внутренней продукцией", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В режиме видеосвязи Путин, как ожидается, проведет большое совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. "Президент имеет в виду обсудить пути дальнейшего развития этой отрасли, обеспечения всей потребности продуктов глубокой переработки на внутреннем рынке, а также выход на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией", - сказал Песков.

Он отметил, что это сектор с чрезвычайно высоким мультипликативным эффектом. "То есть вложенные средства одновременно придают динамику развития целому ряду отраслей в регионе, где развивается это производство", - сказал пресс-секретарь.

В Тобольске Путин также проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Владимир Путин Тобольск Тюменская область

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