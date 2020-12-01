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На широте Мурманска наступит полярная ночь до 11 января

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На широте Мурманска в среду наступит полярная ночь, в течение которой солнце не будет подниматься выше линии горизонта, сообщили "Интерфаксу" в региональном гидрометцентре.

"С завтрашнего дня по 10 января включительно на широте Мурманска будет полярная ночь. При условии ясной и малооблачной погоды, согласно расчетному времени, первый восход будет 11 января в 12:34 по московскому времени", - сказала климатолог Александра Анциферова.

По расчетам климатологов, первый рассвет продлится 44 минуты.

Ранее полярная ночь наступила в районе самой северной в Мурманской области метеостанции в Вайда-Губе на полуострове Рыбачий, она продлится с 26 ноября по 16 января включительно. Самая короткая полярная ночь - 21 и 22 декабря - будет на широте труднодоступного села Краснощелье в Ловозерском районе.

В условиях полярной ночи для мурманских дошколят проводят оздоровительную кампанию. Для школьников вводится щадящий режим: уроки начинаются позднее и их продолжительность сокращена на пять минут. При этом учителям рекомендовано снизить объем домашних заданий и не задавать их вообще на выходные.

После окончания полярной ночи в Мурманске традиционно проходит акция "Первый рассвет". На автобусах желающих доставляют к подножию сопки Солнечная горка, откуда в хорошую погоду можно увидеть первые лучи солнца, а организаторы включают песню "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты". Традицию ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Помимо Мурманска, в России полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.

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