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Заказавшая в интернете меховые вещи женщина получила вместо них пакет с землей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении жительницы Барнаула, которая, заказав в интернете меховые вещи, получила вместо них пакет с землей, сообщает во вторник пресс-центр главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

С заявлением в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу обратилась 47-летняя местная жительница. "Пострадавшая рассказала, что некоторое время назад заказала через интернет меховые изделия - шапку, шарф и рукавицы, - на общую сумму 4500 рублей. После совершения заказа потерпевшей позвонила женщина, которая уточнила размеры вещей и адрес доставки", - сказано в сообщении.

Вскоре ей на телефон пришло смс-уведомление о прибытии заказа в почтовое отделение. Открыв дома посылку, она обнаружила вместо ожидаемых изделий лишь пакет с землей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

МВД РФ Барнаул Алтайский край

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