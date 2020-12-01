Симферополь вернул мусульманам участок с захоронением мыслителя XVII века

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти крымской столицы заявили о передаче в собственность муфтияту Крыма земельного участка в Симферополе, известного как Азиз Салгир-баба – на этом месте похоронен известный религиозный мыслитель XVII века.

"По преданию, Салгир-баба являлся религиозным мыслителем и аскетом, благочестивым и праведным человеком, который уединялся для молитв в дубовой роще на берегу реки Салгир. К старцу часто обращались женщины, долго не имевшие детей, он лечил молитвами и целебной водой из источника", - сообщает во вторник администрация Симферополя. После смерти старца могила стала святыней, однако на протяжении долгих лет участок был заброшен.

Вопрос возврата земли мусульманам решался около 30 лет. По данным администрации, нынешним летом городские власти получили обращение, и спустя несколько месяцев, в конце ноября, вышло постановление о передаче земли Духовному управлению мусульман Крыма.

Захоронение расположено в районе улицы Воровского. Сейчас идет процесс оформления участка, территорию поставят на кадастровый учет.

В ближайшее время запланирована уборка территории, затем начнутся работы по благоустройству участка. В планах – снос старых строений, сухостоя, расчистка источника, высадка декоративных растений.

В Крыму проживают не менее 1,9 млн человек, из них свыше 300 тысяч – мусульмане.