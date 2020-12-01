Часть заключенных эвакуировали в новочеркасской колонии из-за пожара

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в бараке исправительной колонии в Новочеркасске (Ростовская область) во вторник вечером, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Возгорание произошло в одном из бараков ИК-14 Новочеркасска около 19:00 мск, все заключенные из здания эвакуированы. Тушение пожара продолжается, изначально существовала угроза распространения огня на другие здания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.