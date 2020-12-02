На бывшего транспортного прокурора завели дело о контрабанде леса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В отношении бывшего иркутского транспортного прокурора возбуждено уголовное дело о мошенничество в связи с контрабандой леса, сообщил информированный источник "Интерфакса". Он задержан, меру пресечения ему еще не избрали.

По данным источника, подозреваемый оставил пост Иркутского транспортного прокурора месяц назад.

Следствие считает, что он должен был получить незаконное вознаграждение в 10 млн рублей.

Агентство пока не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного дела.