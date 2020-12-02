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"Коммерсантъ" сообщил о дефиците и подорожании ДСП

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В России из-за весеннего локдауна возник дефицит древесно-стружечной плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ), пишет "Коммерсантъ". Как сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), с июля по ноябрь плиты из ДСП и МДФ подорожали на 20-40%.

Экономический кризис

Сооснователь Hoff Михаил Кучмент отметил, что с дефицитом ДСП сталкиваются практически все поставщики сети и плиты подорожали в среднем на 30%. По его прогнозу, в результате в среднесрочной перспективе каркасная мебель подорожает для конечных потребителей на 15%.

По оценкам портала "Росфирм", средняя стоимость ДСП в России на конец ноября составляет 1 250 рублей за плиту против 880 рублей в начале года.

Коммерческий директор Череповецкого фанерно-мебельного комбината Валерий Перхин уточнил газете, что весной производство из-за отсутствия спроса останавливалось на три недели, а мебельные компании простаивали два месяца.

Росту цен способствовал не только дефицит плит после локдаунов, но и рост спроса, объяснил президент АМДПР Александр Шестаков: "рубль падал, и, опасаясь потерять сбережения, люди готовы были вложить их в новую мебель". Поэтому мебельщики стали активно наращивать производство, и на рынке начался дефицит сырья для мебели. Росту цен способствовали дилеры, которые закупали дешевые плиты на рынке в низкий сезон и позже продавали с наценкой, добавил Шестаков.

Еще одной причиной дефицита эксперты назвали рост экспорта ДСП из России на европейские фабрики.

Резко нарастить выпуск ДСП предприятия не могут, заявил источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией на рынке. Очевидного решения проблемы дефицита у участников рынка пока нет. Производители мебели предлагают поставщикам плит отказаться от уже заключенных контрактов и перейти на аукционы ДСП.

Шестаков считает, что производителям мебели в перспективе может помочь создание собственных складов, а Перхин - что смогут помочь кредиты на закупку ДСП.

Хроника 27 января – 02 декабря 2020 годаЭкономический кризис
АМДПР Hoff Росфирм Михаил Кучмент Валерий Перхин Александр Шестаков Череповецкий фанерно-мебельный комбинат коронавирус

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