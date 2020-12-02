Прокуратура занялась севастопольским приютом, полным истощенных собак

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Севастополя начала проверку приюта бездомных животных после репортажа одного из местных телеканалов.

Телеканал НТС на днях показал сюжет о приюте. Поводом стали фотографии этого объекта в соцсетях, "на которых сплошная антисанитария и трупы животных". Пост разместили общественники.

"В Севастополе на Монастырском шоссе, 30 обустроен настоящий собачий концлагерь", - отмечается в репортаже. В нем показали истощенных собак, а также мертвых щенков в вольерах. На данный момент в приюте, по данным телеканала, числится примерно сотня собак.

Директор приюта Руслан Керимов заявил в сюжете, что в целом были отловлены около 900 животных, но работники "не могут сразу все убирать".

Прокуратура рассмотрит "вопросы исполнения требований законодательства в сфере ветеринарии", а также "исполнение бюджетного законодательства при оказании услуг по изъятию из окружающей среды, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации" бездомных животных в рамках госконтракта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контракт заключен на сумму более 22 млн рублей, он должен быть исполнен до конца нынешнего года.

Согласно материалам сайта госзакупок, в протоколе согласования цен, в частности, указано, что цена за оказание услуг по содержанию и кормлению одного животного за сутки определена в размере 502,5 руб., за стерилизацию - 5 325,7 руб., за отлов и транспортировку - 4 096,59 руб.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне поручил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгению Горлову провести проверку.