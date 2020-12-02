Сенаторы отклонили законопроект о званиях для военных преподавателей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации отклонил закон о присвоении воинского звания военнослужащим, являющимся педагогами. Это предложил комитет палаты по обороне и безопасности. Доработать документ предложено на согласительной комиссии.

Как объяснил первый зампред комитета Владимир Кожин, речь идет о военнослужащих преподавателях или научных работниках военного вуза, имеющих научную степень или научные звания, которым может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием, но не выше звания полковника или капитана 1 ранга.

Федеральный закон уже предусматривает аналогичный порядок присвоения воинского звания и для преподавателей военных центров при гражданских вузах, например, МГУ, МГТУ имени Баумана и других.

"Однако на заключительном этапе работы над законом произошла ошибка - из него была исключена норма о необходимости наличия у военного преподавателя ученой степени и (или) научного звания. Осталась только норма - "за особые личные заслуги", - сказал Кожин. В результате, по его словам, был утрачен общий смысл первоначального варианта законопроекта о равных правах военных преподавателей военного вуза и учебного центра при гражданском вузе на получение воинских званий.