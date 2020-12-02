Генпрокуратуру попросили обратить внимание на ситуацию на зверофермах РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Зоозащитная организация "Голоса за животных" обратилась в Генпрокуратуру и МВД РФ с просьбой обратить внимание на жестокое обращение с животными на российских зверофермах, сообщила председатель организации Динара Агеева.

"Заявление подано на основании фактов запредельной жестокости, которые произошли на нескольких зверофермах России и попали в объектив. Безусловно, таких фактов множество - когда сами сотрудники, не считая условий содержания, совершают акты насилия в отношении животных", - сказала Агеева на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

В основу обращения легло расследование международной организации PETA ("Люди за этичное отношение к животными"), подготовленное при помощи организации "Голоса за животных". В опубликованных на сайте зоозащитников видеозаписях представлены пять российских звероферм, на которых содержатся норки, соболи, кролики, шиншиллы, лисы и еноты. Одна из ферм расположена в Ленинградской области.

"Это, конечно, не прецедент: по 245-й статье (УК РФ) уже подавались заявления, и мы не питаем больших иллюзий, что возбудят уголовное дело. Но, тем не менее, мы это сделали, дабы продемонстрировать, что в нашей стране до сих пор эти пушные животные, которых выращивают на зверофермах ради меха, не защищены законом", - добавила Агеева.

Руководитель проекта "Животные - не одежда", депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко предложила ужесточить контроль над деятельностью звероферм, чтобы сделать ее менее экономически выгодной.

"Мы не нашли ни одного закона, который бы регламентировал деятельность звероферм. Есть рекомендации министерства сельского хозяйства и нормативы, которые касаются размеров клеток. Если изучить опыт европейских стран, многие из них запретили зверофермы как таковые. Практически, весь мир приходит к тому, что зверофермы нужно запрещать", - подчеркнула Коваленко.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа обратил внимание на жестокость медикаментозного умерщвления животных.

"Для эвтаназии применяется препарат дитилин или курареподобные препараты. Это крайне жестокая смерть - при неотключенном сознании в течение нескольких минут животное задыхается. Эвтаназии подвергаются не только мелкие пушные зверьки, но и крупный рогатый скот, и свиньи. Сколько мы ни обращали внимание на это, все бесполезно, потому что это дешево", - отметил он.

Ранее "Голоса за животных" запустила петицию на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) с требованием запретить разведение животных для получения меха, а также прекратить его ввоз из других стран. На момент публикации в поддержку инициативы подано 4,6 тыс. голосов.