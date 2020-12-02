Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Для организатора блэкаута в Крыму в 2015 году попросили 19 лет колонии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма назначил на 10 декабря оглашение приговора бизнесмену Ленуру Ислямову, который, среди прочего, обвиняется в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины в 2015 году, приведшей к блэкауту в Крыму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В среду гособвинитель потребовал для Ислямова 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и с запретом деятельности в области СМИ на два года, сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов.

Защита считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - написал Полозов. Защита также выступила за вынесение оправдательного приговора и отказ в удовлетворении гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.

В РоссииВ Крыму возбудили дело из-за формирования крымско-татарского батальона на УкраинеЧитать подробнее

Ислямова обвиняют по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернете).

Работа в Крыму

Ленур Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец банка (в России ему принадлежал Джаст-банк, у которого осенью 2015 года отозвали лицензию).

В правительстве Сергея Аксенова бизнесмен проработал два месяца - в апреле-мае 2014 года, кресло он получил по квоте меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ в 2016 году). Ислямова заменили на Руслана Бальбека, возглавляющего на тот момент оппозиционную к меджлису организацию "Поколение Крым". Ислямов уехал на Украину. В России его объявили в федеральный розыск.

Суть обвинений

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров. Его также считают причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области Украины были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда на полуостров поступало электричество. Крымский полуостров до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Россия решила проблему со светом в Крыму, построив в несколько этапов энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Крупнейшая энергокомпания Крыма "Крымэнерго" подала к Ислямову гражданский иск более чем на 1 млрд руб., оценив в эту сумму ущерб предприятия от блэкаута 2015 года.

Крым без света

6
Жители Крыма после прекращения подачи электроэнергии запасаются свечами, фонарями и батарейкамиБез света продолжают оставаться 1,656 млн человекГлава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем в регионе, однако некоторые торговые центры продолжают свою работуИз-за перебоев с энергоснабжением не все магазины смогли обеспечить свою работу, часть из них были закрытыНа многих автозаправках образовались очереди, а некоторые из них прекратили работу в связи с тем, что запасы топлива исчерпаныФлаг крымских татар, обернутый вокруг разрушенной опоры ЛЭП около деревни Чаплинка Херсонской области
Жители Крыма после прекращения подачи электроэнергии запасаются свечами, фонарями и батарейками
Крым Ленур Ислямов

Новости по теме

Новости

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Казанский слесарь арестован по обвинению в убийстве 26 пенсионерок

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе
Умершие знаменитости

Умерла исполнительница главной роли в "Весне на Заречной улице"

Генпрокуратуру попросили обратить внимание на ситуацию на зверофермах РФ

Заразившийся COVID-19 врио главы Дагестана госпитализирован

Предполагаемому "поволжскому маньяку" предъявлено обвинение

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

Член группировки торговцев оружием из ЕС отсудил у РФ 50 тыс. рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');