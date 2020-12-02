Для организатора блэкаута в Крыму в 2015 году попросили 19 лет колонии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма назначил на 10 декабря оглашение приговора бизнесмену Ленуру Ислямову, который, среди прочего, обвиняется в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины в 2015 году, приведшей к блэкауту в Крыму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В среду гособвинитель потребовал для Ислямова 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и с запретом деятельности в области СМИ на два года, сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов.

Защита считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - написал Полозов. Защита также выступила за вынесение оправдательного приговора и отказ в удовлетворении гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.

Ислямова обвиняют по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернете).

Работа в Крыму

Ленур Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец банка (в России ему принадлежал Джаст-банк, у которого осенью 2015 года отозвали лицензию).

В правительстве Сергея Аксенова бизнесмен проработал два месяца - в апреле-мае 2014 года, кресло он получил по квоте меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ в 2016 году). Ислямова заменили на Руслана Бальбека, возглавляющего на тот момент оппозиционную к меджлису организацию "Поколение Крым". Ислямов уехал на Украину. В России его объявили в федеральный розыск.

Суть обвинений

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров. Его также считают причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области Украины были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда на полуостров поступало электричество. Крымский полуостров до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Россия решила проблему со светом в Крыму, построив в несколько этапов энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Крупнейшая энергокомпания Крыма "Крымэнерго" подала к Ислямову гражданский иск более чем на 1 млрд руб., оценив в эту сумму ущерб предприятия от блэкаута 2015 года.