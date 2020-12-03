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Белые львы переехали из Крыма в Казанский зоопарк

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Казанский зоопарк пополнился новыми обитателями: из Крыма в столицу Татарстана привезли двух белых львов, сообщает пресс-служба зоопарка.

Два шестилетних брата-льва Крикс и Каспер родились в крымском парке львов "Тайган", затем выступали на арене цирка, откуда их выкупил казанский зоопарк.

Отмечается, что львы дружелюбны, коммуникабельны и живут в одном вольере, а их необычный окрас уже вызвал большой интерес у местных львиц Люси и Киары.

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