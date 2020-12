Apple Music назвал самые популярные у российских пользователей песни

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сервис Apple Music представил рейтинг самых популярных композиций и артистов в России по итогам года, основанный на количестве стримов.

Аналитики пришли к выводу, что в уходящем году россияне чаще всего слушали хип-хоп "от расслабленного "кальянного" до жесткого ньюскула".



Самым популярным артистом 2020 года на платформе стал рэпер Скриптонит. В тройку лидеров Apple вошли также MORGENSHTERN и Zivert

Рейтинг самых популярных композиций года возглавил JONY с песней "Комета". Следом идут NILETTO ("Любимка"), The Weeknd (Blinding Lights), GAYAZOV$ BROTHER$ ("Увезите меня на Дип-хаус"), Zivert (Credo), MORGENSHTERN & Элджей (Cadillac), Tones And I (Dance Monkey), Artik & Asti (Девочка танцуй), The Limba & Andro (X.O), HammAli & Navai ("Прятки").

Между тем, пользователи Shazam - как в России, так и в мире, - чаще всего в этом году обращались к приложению, чтоб распознать композицию Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. С показателем в 24,6 млн песня установила абсолютный рекорд за всю историю Shazam.