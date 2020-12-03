Минпромторг одобряет до 80% заявок госзаказчиков о "запретном" импорте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг удовлетворяет около 80% заявок госзаказчиков на приобретение импортной промышленной продукции, закупки которой запрещены при наличии российских аналогов. Об этом на конференции по госзакупкам сообщила замдиректора департамента стратегического развития Минпромторга Надежда Лещенко

По ее словам, большинство госзаказчиков подают заявки на товары, которым в России нет аналогов, поэтому по большей части таких заявок выдается разрешение.

Основной спрос со стороны госзаказчиков приходится на продукцию станкостроения, прежде всего это касается предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), продолжила Лещенко. Также востребована продукция легкой промышленности, автомобилестроения.

Спрос на импорт в автопроме чиновница объяснила тем, что сейчас только два производителя имеют достаточное количество баллов, позволяющее признать их продукцию российской - "ГАЗ" и "АвтоВАЗ".

"Другие производители, локализовавшие в России свои производства, на госзакупки не попадают, - сказала Лещенко. - Тем не менее, при необходимости закупки техники этих производителей заказчики могут подать соответствующие заявки. К настоящему времени у нас по автопрому было около 150 таких заявок. Отказ был только по двум".

Правительство в апреле запретило госзаказчикам закупать отдельные виды импортной промышленной продукции. Соответствующее постановление правительства (№ 616) установило, что что подтверждением производства той или иной продукции на территории России или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в реестры промышленной продукции, произведенной, соответственно, на территории России и стран ЕАЭС.

С принятием этого постановления свою силу утратили более десятка других правительственных постановлений, которые в разное время регламентировали запреты на закупку госзаказчиками импортных товаров, работ, услуг. Речь идет, например, о запретах на закупку отдельных видов товаров машиностроения, товаров легкой промышленности, отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности и других.

Запрет на закупку иностранной продукции - один из трех основных механизмов импортозамещения, используемых в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Помимо запрета, используется также правило "третий лишний" (запрет на участие иностранного поставщика при наличии двух российских) и предоставление 15%-ной ценовой преференции в отдельных сферах. При этом порядок их применения установлен десятком нормативных правовых актов, положения которых распространяются на перечень товаров, утвержденный Минфином (более 90 номенклатурных позиций).