Омская группировка футбольных фанатов "Иртыш Ultras" признана экстремистской

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд в Омске по заявлению областного прокурора признал экстремистским и запретил деятельность неформального молодежного объединения футбольных фанатов "Иртыш Ultras" (другие названия - Irtysh Ultras, Brutal Jokers, Fluss Geboren. Об этом сообщила региональная прокуратура.

На суде говорилось, что это объединение - структурированная и управляемая организация, а ее участники, в том числе несовершеннолетние, не раз привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности.

"Запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства", - заявила прокуратура.

В пресс-службе надзорного ведомства "Интерфаксу" пояснили, что к околофутбольному движению как к таковому это формирование никакого отношения не имело.

"Они только прикрывались принадлежностью к футболу, но по факту занимались совсем другим. Вовлекали в организацию молодежь, в том числе с помощью соцсетей, устраивали массовые драки и так далее. Участники неоднократно привлекались к административной ответственности за экстремистские высказывания, свастику и тому подобное", - сообщили в прокуратуре.

О решении суда в футбольном клубе "Иртыш" узнали из СМИ.

"Поэтому что-либо комментировать нам сложно, - заявила пресс-служба ФК. - Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды и проходит она без нарушений закона".