У попавших в больницу нижегородских школьников нашли норовирус

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства в пищеблоке школы №20 Дзержинска Нижегородской области. Несколько учащихся этой школы в середине ноября были госпитализированы с пищевым отравлением.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает в четверг, что, в частности, для проведения уборки и дезинфекции в пищеблоке использовались не разрешенные к применению средства. Кроме этого, оценка приготовленной пищи проводилась комиссией не в полном составе, а нормативные документы на выпускаемую кулинарную продукцию были оформлены с нарушением.

В ходе расследования у сотрудников школы, заболевших учеников, сотрудников организатора питания и поставщиков пищевых продуктов были взяты пробы.

При лабораторном обследовании методом ПЦР у заболевших детей обнаружена РНК норовируса, говорится в сообщении.

В помещениях школы и пищеблока была проведена генеральная уборка и заключительная дезинфекция.

Ведомство отмечает, что "за выявленные нарушения ответственные лица будут привлечены к административной ответственности".

Ранее сообщалось, что вечером 13 ноября несколько учащихся второго класса почувствовали себя плохо и были доставлены в инфекционное отделение больницы.

По данным регионального СУ СКР, за медпомощью обратились шесть учеников начальных классов.

Работа школьной столовой была приостановлена.