У попавших в больницу нижегородских школьников нашли норовирус
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства в пищеблоке школы №20 Дзержинска Нижегородской области. Несколько учащихся этой школы в середине ноября были госпитализированы с пищевым отравлением.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает в четверг, что, в частности, для проведения уборки и дезинфекции в пищеблоке использовались не разрешенные к применению средства. Кроме этого, оценка приготовленной пищи проводилась комиссией не в полном составе, а нормативные документы на выпускаемую кулинарную продукцию были оформлены с нарушением.
В ходе расследования у сотрудников школы, заболевших учеников, сотрудников организатора питания и поставщиков пищевых продуктов были взяты пробы.
При лабораторном обследовании методом ПЦР у заболевших детей обнаружена РНК норовируса, говорится в сообщении.
В помещениях школы и пищеблока была проведена генеральная уборка и заключительная дезинфекция.
Ведомство отмечает, что "за выявленные нарушения ответственные лица будут привлечены к административной ответственности".
Ранее сообщалось, что вечером 13 ноября несколько учащихся второго класса почувствовали себя плохо и были доставлены в инфекционное отделение больницы.
По данным регионального СУ СКР, за медпомощью обратились шесть учеников начальных классов.
Работа школьной столовой была приостановлена.