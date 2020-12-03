Авиакомпания "Россия" планирует открыть в декабре рейсы в Париж, Берлин, Прагу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" ведет переговоры с Росавиацией и авиационными властями Чехии, Германии и Франции об открытии новогодних рейсов из Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен и Париж, сообщил "Интерфаксу" источник в руководстве перевозчика.

Речь идет о грузопассажирских рейсах. Регулярные полеты в эти страны пока не возобновлены.

"Перевозчик ведет переговоры с авиационными властями о возможности начать полеты из Санкт-Петербурга в предновогодний период с 24 декабря в Прагу, Берлин, Мюнхен, Париж и ряд стран Азии, куда авиакомпания летала ранее. Статус этих рейсов - грузопассажирский, на которых сохранятся все эпидемиологические ограничения стран, куда планируется выполнение рейсов", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, разрешения от авиационных властей Германии уже получены.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. По итогам 2019 года перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию " России ", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.