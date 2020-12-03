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В Дагестане временно запретили допускать верующих на богослужения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Дагестане со 2 декабря вводятся дополнительные ограничений в целях борьбы с коронавирусом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики, решено не допускать проведение богослужений с присутствием людей за исключением священнослужителей, запретить работу банкетных залов, кальянных.

Совершение религиозных обрядов (ритуальное омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и другие) разрешается в присутствии не более десяти близких людей.

Регистрацию браков в ЗАГС разрешено проводить с присутствием не более десяти человек.

В вузах и школах запретили новогодние утренники и вечеринки, также запрещено организациям проводить новогодние корпоративы.

Рестораны и кафе будут работать с 6:00 до 23:00, в местах массового пребывания людей граждане обязаны строго соблюсти масочный режим.

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