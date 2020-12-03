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Девушка в Ростовской области выжила после 50 ударов ножом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Житель Шахт (Ростовская область) предстанет перед судом за попытку убийства несовершеннолетней, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, находясь в квартире своей 17-летней знакомой, нанес ей не менее 50 ударов ножом в различные части тела в ходе возникшей ссоры. Решив, что потерпевшая мертва, обвиняемый скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Однако девушка осталась жива: своевременно обнаруженная родственниками, она была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Житель Шахт обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ростовская область СКР

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