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В Хабаровске после конфликта школьника и уборщицы возбудили дело о побоях

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следователи завели дело в отношении уборщицы школы №49 в Хабаровске, которая ударила ученика 7 класса по лицу во время конфликта, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, 3 декабря 2020 года технический сотрудник школы применил физическую силу в отношении ученика. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Дело возбудили после прокурорской проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления".

Видео инцидента появилось в социальных сетях накануне. На нем снята перепалка между женщиной и учеником. Действие происходит в классе. Мальчик обвиняет женщину, что от нее "несет перегаром", конфликт переходит в скандал. Женщина нецензурно выражается и в какой-то момент бьет ученика по лицу. Завязывается драка, очевидцы их разнимают.

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии, уборщица уволена.

Хабаровск

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