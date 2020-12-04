"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Томский государственный университет Фото: Пресс-служба

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Томский государственный университет (ТГУ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения IT-систем "Интерфакса" в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность университета. ТГУ вошел в число первых участников университетской программы "Интерфакса" "Цифровые технологии для образования и науки" и планирует в рамках этой программы заняться созданием новых алгоритмов обработки big data на базе вычислительного кластера университета.

Подписание соглашения состоялось 4 декабря в онлайн-формате в рамках форума университетских городов "Город-университет: цифровые vs реальные сообщества и пространства". Подписи под документом поставили ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

В ходе мероприятия было отмечено, что ТГУ уже успел применить на практике некоторые IT-решения "Интерфакса". Так, в прошлом учебном году студенты и преподаватели Института экономики и менеджмента ТГУ работали с информационно-аналитической системой "СПАРК-Интерфакс", предназначенной для проверки контрагентов, обеспечения экономической безопасности бизнеса и управления кредитными рисками. Студенты использовали "СПАРК" для подготовки выпускных квалификационных работ и при прохождении производственной практики на старших курсах. В текущем семестре "СПАРК" стал доступен и для факультета журналистики ТГУ, где студентов учат уже со второго курса работать с системой "СПАРК" как с источником информации.

"Мы заинтересованы в использовании самых современных IT-инструментов и технологий в учебном процессе, - сказал Галажинский. - Именно это помогает выводить наши образовательные программы на мировой уровень и обеспечивать конкурентоспособность наших выпускников. В этом году образовательная программа бакалавриата "Журналистика и новые медиа" была аккредитована экспертами из России и Китая на максимально возможный срок - 6 лет. Ей присвоен знак качества Excellent Quality. Для нас важно не снижать качество образования, а поднимать его. Уверен, что использование "цифровых" систем "Интерфакса" нам в этом поможет", - подчеркнул ректор ТГУ.

Подписание соглашения расширяет возможности университета в использовании IT-продуктов "Интерфакса". В учебный процесс планируется интегрировать систему анализа медиасреды "СКАН-Интерфакс", а также систему мониторинга и контроля закупок "Маркер-Интерфакс". Кроме того, стороны планируют обсудить возможность реализации проектов в области анализа и синтеза письменной речи на базе лаборатории когнитивных исследований Томского университета.

"Университетская программа "Интерфакса", участником которой стал ТГУ, направлена на внедрение цифровых систем анализа больших данных. Использование big data в науке, образовании и управлении - это направление, на которое наш университет сделал ставку несколько лет назад и которое активно развивает, - отметил в ходе церемонии подписания соглашения Галажинский. - С этой целью университетом был создан Центр прикладного анализа больших данных ТГУ. Мы готовы использовать его потенциал и возможности вычислительного кластера ТГУ СКИФ Cyberia для разработки и тестирования новых алгоритмов анализа big-data".

В свою очередь глава Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар отметил, что особый интерес в рамках сотрудничества с ТГУ как с ведущим академическим центром страны представляют прикладные научные исследования и совместные IT-разработки.

"Внедрение новых алгоритмов, новых подходов к анализу big data, которые были бы востребованы с точки зрения развития наших продуктов, является нашей стратегической задачей в области развития партнерств с университетами. Мы намерены привлекать специалистов, ученых ТГУ к совместной работе, поиску новых, инновационных решений", - заявил Комиссар в ходе церемонии подписания.

Томский государственный университет - первый вуз, созданный в Сибири, а ныне стабильно занимающий лидирующие позиции в мировых и российских рейтингах университетов. В 2010 году ТГУ получил статус "национального исследовательского университета", а с 2013 года участвует в программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100".

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