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Самолет с поддельными номерами обнаружили в Иркутской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело по факту подделки государственных регистрационных номеров на самолете, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В ходе проверки установлено, что на одном из аэродромов на территории Иркутского района эксплуатируется воздушное судно - легкий многоцелевой самолет с поддельными государственными регистрационными опознавательными знаками. При этом воздушное судно с аналогичными регистрационными номерами, принадлежащее иному лицу, базируется на аэродроме в Московской области", - говорится в сообщении.

Собственник самолета с поддельными номерами не установлен.

"Также отсутствуют документы, подтверждающие техническую исправность и аутентичность компонентов воздушного судна, в связи с чем его эксплуатация создавала прямую угрозу безопасности полетов, возникновения катастрофы, способной привести к гибели граждан", - отметила прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.326 УК РФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

Иркутская область

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