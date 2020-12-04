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Росгвардия получила "Премию Рунета" за реалити-шоу со знаменитостями

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Проект "Проверка на прочность", в котором известным людям предлагается побыть в роли сотрудников Росгвардии, удостоен "Премии Рунета", сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Росгвардия получила специальный приз "Премии Рунета 2020" в номинации "Государство и общество" за программу "Проверка на прочность ". Этот молодежный медиапроект знакомит интернет-аудиторию со спецификой служебной деятельности ведомства. В роли военнослужащих и сотрудников Росгвардии пробуют себя российские знаменитости",- сказали в Росгвардии.

Реалити-шоу создается полностью силами ведомственных специалистов - военнослужащих департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, а также киностудией Росгвардии.

"Премия Рунета" присуждается за внесение значительного вклада в развитие русскоязычного сегмента интернета и выдающиеся достижения в сфере электронных коммуникаций. В этом году за звание лауреатов боролись более тысячи СМИ и онлайн-ресурсов в 14 номинациях

Росгвардия

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