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При утилизации корабля в Севастополе разлились нефтепродукты

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Росприроднадзора зафиксировали загрязнение нефтепродуктами Черного моря в районе Севастополя.

"На поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. В шести точках взяты пробы морской воды. Площадь загрязнения - около 85 тыс. кв. м", - сообщается на официальной странице Росприроднадзора в фейсбуке.

По данным ведомства, информация о загрязнении поступила из Севастопольского морского порта. Специалисты уточняют причиненный ущерб.

Сообщается, что недалеко от нефтяного пятна, на одном из причалов, компания ООО "Металл Экспорт" производила разделку БПК "Керчь". По словам начальника участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море.

Большой противолодочный корабль "Керчь" примерно год назад был выведен из состава ВМФ и отправлен на утилизацию. Как сообщалось, в конце ноября на нем произошел пожар: горел мазут на площади 60 кв. м.

Росприроднадзор Крым Севастополь

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