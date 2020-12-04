Подросток погиб, провалившись под лед в Волгоградской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело 15-летнего жителя Николаевского района Волгоградской области - подросток провалился под лед реки Волга, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, девятиклассник после уроков направился к берегу Волги, вода в которой постепенно начала покрываться льдом. Недалеко от спасательной станции подросток оставил свой рюкзак, сам же решил проверить лед на прочность. На расстоянии примерно в метр от берега лед проломился, и ребенок ушел под воду. Глубина в этом месте составляет 2 м.

Тело мальчика разыскивали более 20 сотрудников полиции, следователи, а также службы спасения и водолазы.

Об исчезновении подростка накануне в полицию заявила мать ребенка. Она сообщила, что мальчик не вернулся после занятий в школе. Позже одна из местных жительниц обнаружила на берегу Волги школьный рюкзак и принесла его в полицию.

Накануне в Волгоградской области был зарегистрирован первый случай гибели человека на неокрепшем льду. В водохранилище нашли тело пропавшего рыбака из Волгограда.