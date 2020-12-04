Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Подросток погиб, провалившись под лед в Волгоградской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело 15-летнего жителя Николаевского района Волгоградской области - подросток провалился под лед реки Волга, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, девятиклассник после уроков направился к берегу Волги, вода в которой постепенно начала покрываться льдом. Недалеко от спасательной станции подросток оставил свой рюкзак, сам же решил проверить лед на прочность. На расстоянии примерно в метр от берега лед проломился, и ребенок ушел под воду. Глубина в этом месте составляет 2 м.

Тело мальчика разыскивали более 20 сотрудников полиции, следователи, а также службы спасения и водолазы.

Об исчезновении подростка накануне в полицию заявила мать ребенка. Она сообщила, что мальчик не вернулся после занятий в школе. Позже одна из местных жительниц обнаружила на берегу Волги школьный рюкзак и принесла его в полицию.

Накануне в Волгоградской области был зарегистрирован первый случай гибели человека на неокрепшем льду. В водохранилище нашли тело пропавшего рыбака из Волгограда.

Волгоградская область

Новости

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');