Дело Baring Vostok поступило в Мещанский суд Москвы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, обвиняемых в растрате средств банка "Восточный".

Согласно базе суда, материалы зарегистрированы в суде в пятницу. Судья, который будет рассматривать дело, а также дата первого слушания пока не назначены, следует из данных картотеки.

Ранее Верховный суд России по ходатайству генеральной прокуратуры направил уголовное дело в отношении Калви для рассмотрения по существу в столичный Мещанский суд. При этом Верховный суд изменил меру пресечения американскому бизнесмену и другим фигурантам с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного ранее в рамках уголовного дела к фигурантам.