Facebook объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье" в инстаграме

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доступ к аккаунту телеканала ГТРК "Ставрополье" в Instagram был заблокирован из-за подозрения, что он взломан, и как только пользователь обновит пароль, аккаунт будет восстановлен, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Facebook.

"В рамках нашего обычного процесса защиты аккаунтов в Instagram мы предприняли действия по защите данного аккаунта, когда обнаружили, что он, возможно, подвергся взлому. Как только пользователь аккаунта обновит свой пароль, мы сможем восстановить его", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Накануне Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин.

"Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского СМИ. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - отметили в российском надзорном ведомстве.