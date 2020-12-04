Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Facebook объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье" в инстаграме

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доступ к аккаунту телеканала ГТРК "Ставрополье" в Instagram был заблокирован из-за подозрения, что он взломан, и как только пользователь обновит пароль, аккаунт будет восстановлен, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Facebook.

"В рамках нашего обычного процесса защиты аккаунтов в Instagram мы предприняли действия по защите данного аккаунта, когда обнаружили, что он, возможно, подвергся взлому. Как только пользователь аккаунта обновит свой пароль, мы сможем восстановить его", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Накануне Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин.

"Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского СМИ. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - отметили в российском надзорном ведомстве.

Facebook Instagram ГТРК Ставрополье

Новости

Голикова рассказала о правилах поведения во время вакцинации от COVID-19

Голикова рассказала о правилах поведения во время вакцинации от COVID-19

Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Что произошло за день: пятница, 4 декабря

Завершение 2-ой фазы испытаний вакцины центра Чумакова сдвинули на конец декабря

Завершение 2-ой фазы испытаний вакцины центра Чумакова сдвинули на конец декабря

Инфляция в РФ за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь год

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

Пандемия коронавируса

Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ

Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ

Блогер Reeflay арестован по делу о смерти его подруги

Блогер Reeflay арестован по делу о смерти его подруги
Пандемия коронавируса

В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов

В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');