Компанию, изменившую берега Телецкого озера, оштрафовали на 1,5 млн руб.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Почти на 1,5 млн рублей оштрафовано руководство и сотрудники компании ООО "Рекреационные системы" за захламление и изменение границ берега Телецкого озера и использование его вод, сообщает пресс-центр прокуратуры Республики Алтай в пятницу.

В сообщении говорится, что при использовании лесных участков на берегу Телецкого озера компания захламляла территорию отходами производства и потребления. При этом не была оборудована система для отведения сточных вод. Отмечается, что организация заняла участок леса и провела работы по изменению берегов Телецкого озера и реки Идып. Озеро использовалось для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без разрешения.

Отмечается, что по фактам нарушений руководителю организации внесено представление. В отношении компании и ее руководителя возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения сотрудники компании оштрафованы на 1 млн 470 тыс. рублей.

В пресс-релизе уточняется, что в настоящее время вывезены отходы производства и потребления, освобожден самовольно занятый лесной участок. Помимо этого, оформляется проектная документация на изменение берегов водных объектов, прекращен незаконный забор воды. К дисциплинарной ответственности привлечено два виновных должностных лица.