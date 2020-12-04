Петербуржец, протащивший полицейского на угнанной машине, осужден на 2 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор местному жителю Александру Левченко по делу об угоне автомобиля и травмировании сотрудника полиции. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Левченко назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев заключения в колонии строгого режима. Свою вину он полностью признал и раскаялся, говорится в сообщении.

Как установил суд, в сентябре 2020 года Левченко, будучи пьяным, неправомерно, без цели хищения завладел автомобилем Volkswagen Passat. Ранее Левченко выполнял заказ по ремонту этой машины.

Спустя сутки полицейские установили местоположение Левченко. Находившийся в угнанном автомобиле мужчина проигнорировал требование инспектора предъявить документы и тронулся с места, протащив по дороге полицейского, который держался за оконный проем. После инспектор упал на проезжую часть, получив ссадину.

По информации пресс-службы, при вынесении решения суд руководствовался тем, что мужчина ранее был судим, официально не трудоустроен, в браке не состоит и никого не имеет на иждивении, а также отрицательно характеризуется по месту жительства.