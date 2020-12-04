Сухогруз с кукурузой сел на мель в Каспийском море

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сухогруз "Порт-Оля 2", перевозивший около 4,7 тысяч тонн кукурузы, сел на мель в северной части Каспийского моря.

Источник сообщил, что 17:30 (по московскому времени) поступила информация о том, что в северной части Каспийского моря на 159 км Волго-Каспийского морского судоходного канала в результате выхода из строя судового двигателя и восточного направления ветра сел на мель теплоход "Порт-Оля 2". Сухогруз перевозит 4 719 тонн кукурузы, уточнил собеседник агентства.

По его словам, судно следовало из астраханского порта Оля в Иран. Порт приписки судна – порт Оля

"На борту находятся 14 человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Планируется, что утром в субботу на место прибудет ледокол "Капитан Чечкин", который снимет судно с мели", - сказал он.