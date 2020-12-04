Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля "Шевроле Нива" в Тверской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Тверская область, в 20:20 поступило сообщение о ДТП на дороге регионального значения в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района Тверской области.

Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Форд Транзит (маршрут: Москва - Боровичи) и Шевроле Нива. Пострадали десять человек, из них двое подростков", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что погибших в результате аварии нет.

Спасатели проводили деблокировку пострадавшего водителя из автомобиля Форд Транзит.