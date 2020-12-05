В Красноярске задержали похитителя, скрывавшегося шесть лет

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении человека в Красноярском крае, он скрывался на протяжении шести лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам.

По ее словам, в августе 2014 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 20-летнего жителя города Сосновоборска. Полицейскими было установлено, что между молодым человеком и другим местным жителем произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Один из них задумал отомстить своему оппоненту и привлек двоих знакомых. Сообщники похитили молодого человека, вывезли в багажнике иномарки на седьмой километр автодороги Красноярск - Железногорск и избили.

Двое подозреваемых были задержаны. Им были предъявлены обвинения в похищении человека (п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд признал их виновными.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что в отношении предполагаемого организатора также было возбуждено уголовное дело о похищении человека, но он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас задержанный заключен под стражу.