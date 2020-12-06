У здания петербургского парламента задержали двух агрессивных наездниц

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали у Мариинского дворца в Петербурге двух женщин, пытавшихся въехать верхом на площадку перед городским парламентом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга, инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Собеседник агентства уточнил, что "сотрудники охраны Мариинского дворца по подозрению лиц в совершении правонарушения, исходя из их неадекватных действий, вызвали полицию".

"После прибытия полиции эти лица были доставлены в отдел. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента", - добавили в пресс-службе, не уточнив судьбу лошадей.

Комментарием пресс-службы УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в телеграм-канале "Mash на Мойке" появилась видеозапись конфликта между охраной Мариинского дворца и двумя наездницами - на черной и белой лошадях. Одна из женщин пыталась проехать по территории перед Законодательным собранием и отказывалась спешиться, а позже начала драку с охранником.