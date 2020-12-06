Вертолет из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета в ХМАО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т при выполнении рейса Нягань - Березово в Ханты-Мансийском автономном округе вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности правого двигателя, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье. На борту находились трое членов экипажа и восемь пассажиров.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании ПАО "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Как отметили в пресс-службе, рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации.

Уточняется, что посадка в аэропорту города Нягань прошла в штатном режиме.

По данному факту Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку.