Вертолет из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета в ХМАО
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т при выполнении рейса Нягань - Березово в Ханты-Мансийском автономном округе вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности правого двигателя, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье. На борту находились трое членов экипажа и восемь пассажиров.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании ПАО "ЮТэйр-Вертолетные услуги".
Как отметили в пресс-службе, рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации.
Уточняется, что посадка в аэропорту города Нягань прошла в штатном режиме.
По данному факту Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку.