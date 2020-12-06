В Самарской области два человека погибли из-за падения крана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате падения гусеничного крана в Самарской области, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области. Кран упал с технологического моста через реку Волга. Есть пострадавшие: трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).