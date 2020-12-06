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Новгородский Свято-Юрьев монастырь закрылся для посетителей из-за COVID

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Новгородский Свято-Юрьев мужской монастырь XII века из-за коронавируса закрывается для посетителей, сообщила православная обитель на своей странице в одной из социальных сетей.

"В связи с эпидемиологической ситуацией монастырь закрывается для посещений с 7 по 20 декабря", - говорится в информации.

Как сообщалось, с 5 по 25 декабря на карантин закрылась для паломников и туристов еще одна новгородская обитель - Валдайский Богородицкий Святоозерский Иверский мужской монастырь.

Свято-Юрьев монастырь (XII-XVIII вв.) находится в окрестностях Великого Новгорода на берегу реки Волхов при истоке ее из озера Ильмень. Он является одной из древнейших православных обителей современной России. В монастыре находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

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