Два исламиста в Хабаровске получили до 9 лет за причастность к терроризму

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил участников преступной группы из двух человек к срокам от 8 до 9 лет за причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Согласно сообщению, первые два года они проведут в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, в группе состояли двое граждан России из Комсомольска-на-Амуре и Казани. Оба являлись приверженцами радикальных взглядов в исламе и участвовали в финансировании международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Кроме того, житель Комсомольска-на-Амуре в марте 2020 года по указанию вербовщика, который находился на территории Евросоюза, получил шенгенскую визу и купил билет во Францию, откуда намеревался отправиться в Сирию для участия в террористической деятельности. Он был задержан в Комсомольске.

Его подельника задержали в Татарстане и этапировали в Хабаровск "для проведения следственных действий по месту совершения преступления, а именно финансирования террористической организации".

В отношении жителя Хабаровского края было возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования группой лиц).

Житель Казани стал фигурантом уголовного дела по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования).

Приговор, вынесенный 1-м Восточным окружным военным судом, вступил в законную силу.