Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:33Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 66 540 034+640 593

Два исламиста в Хабаровске получили до 9 лет за причастность к терроризму

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил участников преступной группы из двух человек к срокам от 8 до 9 лет за причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Согласно сообщению, первые два года они проведут в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, в группе состояли двое граждан России из Комсомольска-на-Амуре и Казани. Оба являлись приверженцами радикальных взглядов в исламе и участвовали в финансировании международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Кроме того, житель Комсомольска-на-Амуре в марте 2020 года по указанию вербовщика, который находился на территории Евросоюза, получил шенгенскую визу и купил билет во Францию, откуда намеревался отправиться в Сирию для участия в террористической деятельности. Он был задержан в Комсомольске.

Его подельника задержали в Татарстане и этапировали в Хабаровск "для проведения следственных действий по месту совершения преступления, а именно финансирования террористической организации".

В отношении жителя Хабаровского края было возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования группой лиц).

Житель Казани стал фигурантом уголовного дела по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования).

Приговор, вынесенный 1-м Восточным окружным военным судом, вступил в законную силу.

Хабаровск Хабаровский край ФСБ

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 6 декабря

Бывший гендиректор "Нижегородского авиационного общества" умер в СИЗО

На рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Пожар на рынке Ростова-на-Дону нанес ущерб сотне предпринимателей

Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не будут

Самолеты Северного флота выполнили полеты в условиях полярной ночи

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 4 тыс. кв. метров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');