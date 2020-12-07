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"Ростех" продаст "Техмаш" "Технодинамике"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" планирует продать дочернее АО "НПК "Технологии машиностроения" ("Техмаш"), сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Покупателем выступит компания "Технодинамика", 75%-1 акция которой два года назад "Ростех" продал частной группе "Динамика", оставив у себя блокпакет.

Сделку предложила "Технодинамика".

"Они сейчас взяли в управление этот холдинг, и со временем будет объединение. Хотят купить его целиком, 100%", - сказал Чемезов. По его словам, возглавит объединенный холдинг действующий гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков.

"Техмаш" специализируется "в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил", говорится на сайте компании. По данным "СПАРК-Интерфакс", в прошлом году компания получила 5,2 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 7,4 млрд рублей.

"Технодинамика" занимается проектированием и производством систем и агрегатов авиационного и космического применения. Ее новый бенефициар группа "Динамика", по данным РБК, принадлежит владельцу НК Банка Виктору Григорьеву.

По словам Чемезова, "Ростех" также сохраняет планы продать 49% холдинга "Высокоточные комплексы".

"Может быть, успеем до конца года, хотя вряд ли. Наша задача - привлечь качественного инвестора с хорошей инвестпрограммой. Чтобы расширить возможности холдинга, повысить его экономические показатели", - сказал глава "Ростеха".

Сергей Чемезов Ростех Динамика Техмаш Технодинамика

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