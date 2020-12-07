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Девочка прыгнула с моста в Ангару и выжила

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске спасатели МЧС вытащили из Ангары 13-летнюю девочку, которая прыгнула в реку с Глазковского моста. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС,

"Свой поступок она ничем не могла объяснить, и сказала, что ей 13 лет", - сказал сотрудник пресс-службы.

О прыжке девочки в МЧС сообщили днем в воскресенье очевидцы. Они рассказали, что девочка прыгнула с моста и плывет вниз по течению. В Иркутске было минус 15 градусов, отмечает ОТР.

На место вышла группа спасателей и директор водно-моторной Маратовской станции Евгений Макаренко, которому о происшествии сообщили сотрудники ГИМС. Макаренко был на лодке.

"По счастливой случайности он (Макаренко. - ИФ.) как раз находился на воде в районе Московских ворот. Он первым оказался в нужном месте. Евгений Васильевич передал, что видит девушку, которая плывет ему навстречу. Он вытащил ее из воды, доставил на берег и вызвал скорую помощь", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели вызвали врачей, а до их приезда отогревали девочку горячим чаем и дали ей сухие теплые вещи.

По их словам, ей повезло, что она выжила после падения с моста. Ее верхняя одежда сыграла роль поплавка и держала ее на поверхности, пока не пропитались полностью водой. В общей сложности девочка проплыла больше 500 метров.

По факту падения ребенка с моста прокуратура и полиция проводят проверки.

Глазковский мост (Старый Ангарский мост) через Ангару соединяет Правобережный и Свердловский округа Иркутска. Общая длина моста - 1245 метров. Он опирается на пять речных и 32 береговые опоры. Движение транспорта по мосту - четырехполосное, в том числе двухпутное трамвайное, с двух сторон есть пешеходные тротуары.

Иркутск МЧС Евгений Макаренко Ангара

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