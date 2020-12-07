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СКР проверяет отравление новорожденного жидкостью для вейпа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске СК сообщил, что проводит процессуальную проверку после отравления месячного ребенка жидкостью для вейпа.

Новорожденного доставили в больницу 26 ноября. С тех пор его уже выписали, его здоровью ничто не угрожает.

Предварительно установлено, что с ребенком сидел отец. Он решил напоить сына укропной водой из шприца, но по ошибке взял шприц с жидкостью для электронных сигарет. После нескольких капель младенцу стало плохо, его немедленно отвезли в больницу.

Красноярск СКР

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