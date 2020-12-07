"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - МВД планирует радикально ужесточить контроль за неисправными автомобилями: за неработающие фары, неисправные тормоза или дворники полицейские смогут прямо на дороге приостановить действие диагностических карт, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Как выяснил "Ъ", МВД подготовило законопроект, который вносит изменения в законы "О безопасности дорожного движения", "О госрегистрации транспортных средств" и "О техническом осмотре". Издание напоминает, что сегодня, согласно ст. 12.5 КоАП РФ, при выявлении неисправностей тормозов и рулевого управления автомобилисту выписывают штраф в 500 руб., а машину эвакуируют.

Если нарушения не такие значительные, водителю по-прежнему грозит штраф, но можно ехать дальше. Ежегодно за езду на неисправных авто наказывают более 1 млн водителей, отмечает издание.

МВД же, ссылаясь на международный опыт, предлагает ввести новую систему, пишет "Ъ". Если инспектор ГИБДД выявит у машины на дороге неисправности, он принимает решение о "запрещении эксплуатации". Речь может идти о неработающих фарах, указателях поворота, тормозах, неисправности рулевого управления, установленной зимой летней резине - перечень нарушений закрепят постановлением правительства.

Инспектор также составит на водителя протокол по ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и приостановит действие диагностической карты. После этого автомобилист должен будет в течение 72 часов устранить поломку и пройти "внеочередной техосмотр", в ходе которого проверят, была ли решена проблема. Затем оператор техосмотра передаст информацию об устраненной неисправности в базу данных ГИБДД и наложенные ограничения будут сняты автоматически, пишет "Ъ".

Если же автомобилист не уложится в 72 часа, то у него изымут свидетельство о регистрации (СТС). В этом случае машину нельзя будет поставить на учет, внести изменения в документы и т. д. При этом при незначительных нарушениях (отсутствие аптечки, неисправные противотуманные фары, отсутствие опознавательных знаков) новый механизм применять не будут. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект должен до конца текущего года поступить в правительство, а затем в Госдуму, сообщает "Коммерсантъ". Планируется, что он вступит в силу через год после публикации.