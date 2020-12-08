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В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков

В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спецслужбы предотвратили 41 теракт на территории России в текущем году, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании комитета.

"На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт", - говорится в сообщении НАК по итогам заседания.

Кроме того, отмечают в комитете, в этом году ликвидированы 49 боевиков, более 150 - задержаны.

"В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник", - сообщает НАК.

В 2020 году была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в РФ 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

У боевиков было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных бомбы, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Все это по данным за 2020 год.

"Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 1 200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 млн рублей. Пресечены 184 факта финансирования терроризма", - сообщает НАК.

НАК

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