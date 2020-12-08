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РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россия вошла в десятку лучших стран по итогам исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы предварительно посмотрели результаты исследования TIMSS 2019 года. Мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования сохраняются, и мы остаемся по качеству исследования TIMSS в десятке ведущих стран мира", - сказал Кравцов в ходе объявления результатов международного исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS по итогам прошлого года.

Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study) - программа, в рамках которой оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественнонаучным предметам, а также подготовка учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики.

Исследование проводится раз в четыре года. В 2019 году в нем участвовало более 580 тыс. школьников из 64 стран.

Результаты этого исследования будут учитываться при оценке реализации цели войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, которую поставил президент России Владимир Путин.

Сергей Кравцов TIMSS

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