Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Госавтоинспекции напомнили о необходимости замены до конца декабря водительских прав, срок действия которых истек в период распространения COVID-19.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, в соответствии с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года № 275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно.

Поскольку этот период подходит к концу, Госавтоинспекция рекомендует обратиться в подразделения ГИБДД для замены водительских прав.

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение с просроченным удостоверением по административной статье грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления.

В ведомстве отметили, что несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, за текущий год было заменено более 3,5 млн водительских удостоверений.