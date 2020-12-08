Рабочие повредили газопровод высокого давления в Севастополе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Газовики устраняют в севастопольской Балаклаве прорыв газопровода высокого давления, который во вторник повредили при проведении земляных работ, сообщили в пресс-службе ПАО "Севастопольгаз".

"В районе первого отделения "Золотой балки" при производстве земляных работ был поврежден подземный газопровод высокого давления", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по городу, без газа остались 16 улиц, 1 котельная, 11 социально значимых объектов, 303 многоквартирных жилых дома, 844 частных дома с населением 27 тыс. человек, в том числе 1786 детей. Восстановить подачу планируют к 20:00.