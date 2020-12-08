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Счета на $350 млн арестованы за рубежом по требованию РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Более $350 млн, лежащих на иностранных счетах, арестованы по запросам российских прокуроров, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Кроме того, сказал Краснов в интервью "Российской газете", арестованы 18 объектов недвижимости.

По его словам, работа по обнаружению и блокировке такого имущества проводится "достаточно интенсивно", в первом полугодии текущего года в иностранные государства направлено 65 соответствующих запросов о правовой помощи.

Генпрокурор рассказал, что в минувшем августе подписал указание, в котором детально регламентирован алгоритм действий прокуроров по возврату в страну имущества преступного происхождения.

"Кроме того, создана профильная межведомственная рабочая группа. Она займется координацией работы федеральных государственных органов в этой сфере, формированием единой позиции по конкретным делам, сбором аналитики, включая изучение иностранного опыта",- сказал Краснов.

Генпрокуратура Игорь Краснов

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