В Сургуте отправили в колонию деда, чуть не выбросившего внука из окна

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор местному жителю за то, что он угрожал выкинуть из окна 2-летнего внука и замахивался кувалдой на полицейских, сообщает следственное управление СКР по округу.

Днем 14 сентября 68-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на своего маленького внука из-за того, что он капризничает и плачет. Родителей малыша дома не было.

Чтобы запугать ребенка, мужчина поставил его на подоконник открытого окна своей квартиры на пятом этаже, затем высунул его на улицу и удерживал вниз головой несколько минут, несмотря на испуг, крики и плач внука.

Когда прибыли полицейские на место происшествия, осужденный при попытке представителей власти войти в квартиру неоднократно замахнулся металлической кувалдой, высказывая при этом угрозы.

Подсудимый признан виновными по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.