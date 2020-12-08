В институте-разработчике "Булавы" сменился гендиректор

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Московского института теплотехники", разработчика межконтинентальных баллистических ракет Сергей Пономарев покинул свой пост.

Новым гендиректором назначен Станислав Суворов, сообщили в "Роскосмосе".

В декабре 2019 года Суворов был назначен гендиректором "Корпорации "Стратегические пункты управления". Предприятие разрабатывает командные пункты и пункты управления, наземное оборудование для доставки, установки, обслуживанию, заправки и предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах.

Московский институт теплотехники – один из основных отечественных разработчиков и производителей ракет стратегического и тактического назначения, в том числе "Ярс", "Тополь" и "Булава". Предприятие входит в госкорпорацию "Роскосмос"